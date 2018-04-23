Автостраховщики описали последствия блокировки IP-адресов Google

Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google.

«РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант (обеспечивает переадресацию между сайтами страховщиков через сайт РСА - прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС сообщение РСА.

Источник на страховом рынке сообщил, что из-за технических проблем продажи электронных полисов ОСАГО в понедельник упали в среднем в четыре раза по сравнению со средним значением. С 12 до 13 часов 23 апреля было продано 49 полисов, тогда как в среднем в это время оформляется около 300 полисов.

В пятницу, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.

Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.