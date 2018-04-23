Вдова Ельцина описала его роль в успехах России

Фундамент будущих успехов России заложил в постсоветские годы первый президент страны Борис Ельцин со своей командой, проводя экономические реформы, заявила вдова первого российского президента Наина Ельцина на церемонии открытии его бюста на «Аллее правителей» в Москве.

«В том тяжелейшем положении, в котором оказалась страна, Борису Николаевичу с его командой пришлось начинать строить новую демократическую Россию в тяжелейших условиях, так как экономика была развалена, республики некоторые стали говорить о самостоятельности, и главное – миллионы людей потеряли работу», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, Россия нуждалась в скорейших экономических реформах, и команда Ельцина их осуществила. По мнению Наины Ельциной, благодаря этому экономика стала постепенно улучшаться, восстанавливались связи между предприятиями.

«Все стало приходить в норму», – сказала Ельцина.

Вдова первого президента считает, что именно эти реформы заложили «фундамент будущих успехов нашей страны».

«Сейчас мы живем в другой стране – время работает на нас. Но проблем всегда много, сейчас их очень много», – добавила Ельцина.

Она также поблагодарила скульптора Зураба Церетели за открытие бюста своего мужа.

Напомним, ранее в понедельник на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе установили бюст первого президента России Бориса Ельцина.