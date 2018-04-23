Татьяна Навка заявила о пополнении в семье

Фигуристка Татьяна Навка рассказала подписчикам о пополнении в семье. По ее словам, она стала тетей.

«А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей», – рассказала своим подписчикам в Instagram фигуристка Татьяна Навка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 23 Апр 2018 в 12:47 PDT

На снимке ее дочь Надя держит новорожденного младенца. О том, как назвали ребенка, пока неизвестно.

Подписчики поздравили олимпийскую чемпионку с новым членом семьи:

«Поздравляем! Здоровья и счастья малышу и его маме!» – написала navka_ice_queen.

«Пусть маленький комочек привнесет в жизнь родителей и родственников самые радостные мгновения!» – поздравила Навку la_mariee.moskva.

Ранее спортсменка показала подписчикам свое любимое упражнение на гибкость и вызвала шквал восторженных комментариев.