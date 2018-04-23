Нефть подешевела после роста в пятницу

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром слегка снижаются после повышения по итогам торгов в пятницу и недели в целом.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 3 цента – до 74,03 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизилась на 8 центов и составила 68,32 доллара за баррель, передает «Интерфакс».