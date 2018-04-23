Глава военного ведомства России Сергей Шойгу прибыл в Пекин.

В Пекине пройдет совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского министра обороны Россияна Марковская сообщила, что главы оборонных ведомств России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана обсудят вопросы «международной и региональной безопасности».

В частности, разговор пойдет о мерах «по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС».

Кроме того, участники подведут итоги военного сотрудничества за 2017 год. Они обсудят «перспективные направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере» в рамках ШОС.

Также министры откроют Пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС «Труба мира».

В апреле китайская делегация прибыла в Москву на VII конференцию по безопасности, чтобы выразить единую с Россией позицию по международным вопросам.

Министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фенхэ заявил, что «китайская сторона приехала, чтобы дать знать американцам о тесных связях вооруженных сил Китая и России».