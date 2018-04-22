В Дубае произошел пожар в небоскребе

Сотрудники гражданской обороны Дубая в воскресенье, 22 апреля, локализовали небольшое возгорание в небоскребе Алмас возле озера Джумейра.

По информации службы гражданской обороны Дубая, все находящиеся в здании люди были экстренно и без происшествий эвакуированы, во время пожара никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Построенный в 2009-м году небоскреб какое-то время был самым высоким в городе.