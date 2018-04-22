В состав ВМС США введен перспективный носитель лазерного оружия

В американском Портленде, штат Орегон, состоялась церемония ввода в эксплуатацию десантного транспортного корабля-дока USS Portland (LPD-27), на котором после летних морских учений RIMPAC-2018 планируется установить систему лазерного оружия, сообщила пресс-служба Военно-морских сил США.

В церемонии принял участие министр ВМС США Ричард Спенсер, передает РИА «Новости».

USS Portland (LPD-27) относится к классу десантных транспортных доков типа «Сан-Антонио», первый из которых был введен в строй в январе 2006 года, а всего серия насчитывает 11 кораблей.

Корабль может обеспечить транспортировку 700 морских пехотинцев, способен нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey, а также десантных катера.

Планируется, что USS Portland будет исполнять роль флагмана на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые состоятся летом на Гавайях.

Напомним, ВМС США впервые оснастили боевой корабль лазерной пушкой еще в конце 2014 года, после чего испытали новейшее оружие в Персидском заливе.

По словам нового руководителя Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсона Педрейро, прогресс в применении технологии «направленной энергии» в оборонной сфере достиг переломной точки.