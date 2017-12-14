При создании оружия «направленной энергии» достигнута «переломная точка»

Прогресс в применении технологии «направленной энергии» в оборонной сфере достиг переломной точки, заявил новый руководитель Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро.

В интервью порталу Space News он рассказал, что компания уже создала прототип лазерного оружия, которое может быть применено для защиты военных баз от беспилотников, передает РИА «Новости».

Кроме того, сказал Педрейро, в прошлом году Lockheed Martin показала работу 30-киловаттной системы ATHENA на базе армии США в Нью-Мехико. «Система поразила воздушные цели в полете, нанеся структурные повреждения и вызвав потерю контроля над ними», – рассказал инженер. По его словам, лазеры также разрабатываются для Агентства противоракетной обороны как противоракетное вооружение, сбивающее баллистические ракеты противника на взлете.

В марте сообщалось, что армия США успешно продемонстрировала лазерное оружие, предназначенное для уничтожения беспилотников. Американские военные признают при этом, что испытания боевой установки Stryker MEHEL прошли в ограниченных условиях.

Осенью прошлого года Пентагон заключил контракт с американской компанией Lockheed Martin на разработку лазерного оружия для американского самолета-истребителя F-15.

Напомним, 1 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия значительно продвинулась в развитии лазерного оружия. В Минобороны до этого говорили, что Российская армия имеет собственное лазерное оружие.