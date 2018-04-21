Роскомнадзор сообщил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram

Роскомнадзор предупредил интернет-пользователей о появлении фейковых горячих линий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

«На различных ресурсах в Интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что мошенники используют логотип и стиль оформления Роскомнадзора.



«Информируем, что «горячая линия» использует только два адреса электронной почты - Hotlinerkn@rkn.gov.ru – основной, Hotlinerkn@yandex.ru – дополнительный. К пабликам в социальных сетях, каналам в мессенджерах и так далее, которые позиционируют себя как «горячая линия», Роскомнадзор не имеет никакого отношения», – добавили в ведомстве.

В пятницу «Ростелеком» рассказал о непрекращающихся атаках на сайт Роскомнадзора. Пресс-служба Роскомнадзора сообщала, что причиной создания дополнительной горячей линии стали произошедшие на этой неделе DDoS-атаки.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.