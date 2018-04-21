Посол России: Британские СМИ не выпустят статью о Скрипалях без цензуры спецслужб

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что британским СМИ нельзя выпускать статьи по делу Скрипаля без разрешения Совета по национальной безопасности Великобритании.

Яковенко спросил у британских журналистов, пробовал ли кто-нибудь взять интервью у Юлии Скрипаль. «И вы видели, как все люди опускали свои взгляды, особенно британские СМИ? Потому что была утечка неделю назад о том, что на всю информацию, которая касается Скрипалей, наложена цензура. И ни одна статья не может выходить без согласия Совета по национальной безопасности», – сказал посол, передает ТАСС.

Ранее посольство России заявило, что Лондон мог передать материалы дела Скрипалей частным лицам.

Накануне посол в Лондоне Александр Яковенко назвал исчезновение бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии похищением двух российских граждан.

Напомним, Юлия Скрипаль, согласно официальным сообщениям, пришла в сознание еще 27 марта, однако российские дипломаты к ней так и не были допущены, что является нарушением Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.