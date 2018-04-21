В Дербенте ликвидированы несколько боевиков

Несколько боевиков, по предварительным данным, уничтожены в ходе спецоперации в Дербенте, сообщил источник в силовых структурах Республики Дагестан.

Источник ТАСС сообщил, что огонь, по предварительной информации, был открыт при проверке одного из адресов в Дербенте. «Несколько боевиков уничтожены. Данные уточняются», – сообщил он.

При этом источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что спецоперации проводились сразу по двум адресам. «Одни боевики были ликвидированы силовиками в автомобиле: они пытались скрыться, было организовано преследование, и в ходе перестрелки бандиты были уничтожены», – сообщил собеседник.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Дербенте и в Дербентском районе Дагестана в воскресенье.

Напомним, в марте в Дагестане был ликвидирован боевик «Исламского государства*».