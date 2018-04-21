Режим КТО ввели в Дербентском районе Дагестана

В субботу Дербентском районе и городе Дербент в Дагестане введи режим контртеррористической операции (КТО), сообщил представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета республики.

В данный момент проводятся мероприятия по поиску боевиков и их пособников, передает ТАСС.

Отмечается, что в период проведения КТО на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и ограничений.

В силовых структурах республики сообщили, что правоохранители проверяют в Дербентском районе и городе Дербент ряд адресов, по которым проживают люди, выходившие на контакт с задержанными ранее в Санкт-Петербурге сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*).

Напомним, в марте в Дагестане был ликвидирован боевик «Исламского государства».