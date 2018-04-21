Кобзон назвал мракобесием решение США в сфере культуры

Отказ во въезде в США артистам Большого театра является мракобесием, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон.

«Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь. Уничтожают культуру, интеллектуальную собственность. И никто не знает, к чему это приведет», – передает слова артиста RT.

Ранее сообщалось, что членам балетной труппы Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси отказали в американских визах. Один из организаторов выступления артистов предположил, что отказ политически мотивирован.

В Большом театре заявили, что визы для артистов п могли не успеть оформить.