Силуанов оценил риски от внешних займов компаний для бюджета России

Министр финансов России Антон Силуанов поделился экспертной оценкой возможных рисков для федерального бюджета от нынешнего уровня внешней долговой нагрузки российских компаний.

По словам Силуанова, существующий уровень внешней долговой нагрузки российских компаний не несет рисков для федерального бюджета, передает РИА «Новости».

«Внешние корпоративные заимствования значительно сократились, поэтому рисков нет», – считает глава Минфина России.

«Мы видим, что если наш платежный баланс и экономика еще три года назад функционировали при активных заимствованиях с мирового рынка – 3% ВВП, то сейчас мы 1% отдаем», – сообщил Силуанов, добавив, что платежный баланс выдерживает все эти платежи, это по сути отток капитала, и наша экономика справляется».

Напомним, в четверг в Кремле прокомментировали предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина временно национализировать «Русал», попавший под американские санкции, после чего акции компании приблизились к историческому минимуму.

Тем временем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, на выручку «Русалу» поспешили прийти китайцы.