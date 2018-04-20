Трамп назвал книгу «жуликоватого» экс-главы ФБР «третьесортной»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Джеймс Коми, уволенный с поста главы ФБР, распространяет ложь в своей книге воспоминаний о работе в системе правоохранительных органов.

«Таким образом, жизнь генерала Майкла Флинна может быть полностью разрушена, в то время как жуликоватый Джеймс Коми может создавать утечки, лгать и зарабатывать много денег на третьесортной книге (которая никогда не должна была быть написана)», – написал Трамп в Twitter.

«Действительно ли жизнь в Америке должна быть такой? Я так не думаю!» – добавил американский лидер.

В середине апреля сообщалось, что Коми написал книгу «Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство», в которой сравнил Дональда Трампа с мафиози.