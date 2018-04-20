«Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс из-за проблем с выдачей виз США

Руководство «Аэрофлота» обратилось в МИД и Минтранс России в связи с проблемами с получением американских виз членами экипажа.

«Наблюдается большая проблема – экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс», – заявил он, передает РИА «Новости».

В то же время в компании добавили, что пока «имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев». Однако не исключено, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что США, создавая проблемы с выдачей виз экипажу российской авиакомпании «Аэрофлот», таким образом пытается устранить сильного конкурента с рынка авиаперевозок.

«Теперь под реальной угрозой прямое авиасообщение между нашими странами – и вновь по вине США. Вашингтон фактически выстраивает против российских летчиков «визовую блокаду» и таким привычным для себя способом пытается выдавить с рынка авиаперевозок неудобного сильного конкурента в лице «Аэрофлота», – заявил он.

Парламентарий отмечает, что санкции, военная агрессия, политический и информационный шантаж, недобросовестная конкуренция остаются визитной карточкой американской внешней политики.

«США в отношениях с Россией стремятся достичь самого дна, и каждые новые ограничения его приближают. Наша страна вынуждена вводить ответные меры, защищать российских потребителей и отечественных производителей. На каждые новые ограничения Россия будет последовательно отвечать укреплением позиций в экономике, ростом показателей отраслей импортозамещения, расширением международного сотрудничества, построенного, в отличие от методов США, на принципах взаимного уважения, равноправия и прагматизма», – считает Железняк.

В четверг в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что из-за проволочек с выдачей американских виз сотрудникам «Аэрофлота» нельзя исключать прекращения авиасообщения между странами. В МИДе подчеркнули, что в проблеме с выдачей виз виновата сугубо американская сторона.

В Кремле считают, что американское посольство преднамеренно задерживает выдачу виз США пилотам «Аэрофлота».