Суда в сирийском Тартусе разгрузили под дымовой завесой

В сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, вошли несколько грузовых судов, их разгружают под дымовой завесой, сообщают австралийские СМИ.

Согласно сообщениям, разгрузка происходит под покровом дымовой завесы и аэрозольного газа, предназначенного для блокировки обзора со спутников и беспилотников, передает «Интерфакс».

За последние дни военные аналитики и наблюдатели отслеживали движение кораблей, когда они проходили через Черное море и пролив Босфор в Средиземное море.

На прошлой неделе телеканал Fox News показал в эфире спутниковые фотоснимки, предоставленные компанией Image Satellite Internacional, на которых видно, что в сирийском порту Тартус в настоящее время находится российская дизель-электрическая подводная лодка, в то время как корабли ВМФ России вышли из сирийского Тартуса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах США нанести в ближайшее время удар по Сирии.