ВВС Сирии атаковали позиции ИГ и Джебхат ан-Нусры

Сирийские ВВС нанесли удары по позициям боевиков террористических организаций ИГ*, «Джебхат ан-Нусра» и других группировок к югу от Дамаска, передает сирийской национальное агентство САНА.

«ВВС направляет концентрированные удары по гнездам террористов ИГ*, «Джебхат ан-Нусры» и других террористических группировок, среди них так называемые «Ахрар аш-Шам», «Абабиль Хуран» в районе Хаджар аль-Асвад к югу от Дамаска», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что в рядах боевиков есть десятки раненых и погибших.

В четверг иракская авиация также нанесла удары по позициям террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии возле иракской границы.