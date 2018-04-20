Лавров: Россия обозначила США «красные линии» в Сирии

Россия незадолго до ракетных ударов США и союзников по Сирии предупредила, атака по каким районам арабской республики станет переходом через «красные линии», заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Еще до того как стали материализоваться планы нанести удары западной тройкой (США, Великобритания, Франция) начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов четко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жестко и четко отвечать. Причем, будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители. Это было сказано четко и недвусмысленно», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что после этого были контакты на уровне военного руководства, на уровне генералов, между российскими представителями и командованием американской коалиции. «Они были поставлены в известность о том, где у нас «красные линии», в том числе «красные линии» «на земле», географически. И, во всяком случае, результаты показывают, что они эти «красные линии» не перешли», – подчеркнул глава МИД.

Лавров также выразил мнение, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния.

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», – заявил Лавров.

Напомним, Россия осудила удар США, Франции и Великобритании по Сирии. Так, Путин назвал удар актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН, а Лавров указал на то, что нанесен он был под надуманным предлогом.

Средства ПВО ВС России не участвовали в отражении удара по Сирии, произошедшего на минувшей неделе.