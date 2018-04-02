Загитова рассказала о личной жизни

Российская фигуристка и чемпионка ОИ-2018, 15-летняя Алина Загитова во время азиатского турне рассказала о личной жизни.

В интервью, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России, чемпионка в ответ на вопрос, есть ли у нее парень, ответила «нет».

«Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более», – сказали Загитова.

Говоря о следующей, после олимпийской медали, цели фигуристка отметила, что хочет «чисто и с удовольствием откатать свои программы и передать зрителям все эмоции», которые чувствует, выходя на лед.

Напомним, на Олимпианде в южнокорейском Пхенчхане Алина Загитова и Евгения Медведева получили равные оценки за произвольную программу, но в общей сумме за короткую и произвольную программы Загитова вырвалась вперед на 1,31 балла (239,57 балла против 238,26).