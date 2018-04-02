Полиция заинтересовалась избиением Дарта Вейдера на детском празднике

Ярославская полиция проводит проверку по факту избиения мужчины в одном из местных кафе: аниматора в образе Дарта Вейдера избили родители.

«По факту конфликта 20 марта в кафе на улице Нахимсона проводится проверка. От обеих сторон поступили заявления о нанесении побоев. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – цитирует РИА «Новости» сообщение регионального УМВД.

Участниками конфликта стали мужчины 1983 и 1979 года рождения. После прохождения ими лечения будет проведена судмедэкспертиза.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что конфликт возник на детском празднике между родителями и организаторами. Последних не устроило поведение детей, и организаторы предъявили претензии родителям. Аниматор и отец одного из детей получили травмы, их отвезли в больницу.

Аниматор Василий, работавший на празднике в образе Дарта Вейдера, рассказал, что его избивали двое мужчин. Одним из них был отец ребенка, день рождения которого праздновала.

«Я только что выписался из больницы, мне диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и еще много чего... Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было», – сказал Василий.

По словам аниматора, причиной конфликта стали споры об оплате работы аниматоров. Родителей не устроила их работа и они захотели скидку, а аниматоры отказали им, так как дети растащили реквизит.