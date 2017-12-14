Украинцев предупредили о риске остаться без газа

После введения в эксплуатацию «Северного потока – 2» на Украине может остаться лишь один действующий магистральный газопровод из четырех, вследствие чего большое количество потребителей останется без голубого топлива, предупредил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По его словам, определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится даже после начала работы «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».

«Проблема в том, что это будут не такие объемы как сейчас. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна – она может прокачивать от 120 до 140 (млрд) кубометров в год, что не будет нужно», – сказал Землянский в интервью телеканалу NewsOne.

К такой ситуации в «Нафтогазе» не готовы, подчеркнул Землянский, призвав срочно «думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением».

Напомним, в минувшую субботу президент Украины Петр Порошеко истерически обругал сторонников «Северного потока – 2».