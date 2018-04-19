США пообещали Словакии 46 млн долларов на авиабазы

Вашингтон готов предоставить Словакии 46 млн долларов для модернизации авиабаз национальных ВВС, сообщила в интервью Словацкому радио пресс-секретарь минобороны республики Дана Цапакова.

«Американская поддержка в размере 46 миллионов долларов должна быть направлена на укрепление обороноспособности НАТО на ее восточном крыле», – цитирует Цапакову ТАСС.

Отмечается, что эти ассигнования будут выделены для модернизации авиабазы Кухине, находящейся на западе республики, а также авиабазы Слиач в центральной части страны. Там базируются основные силы ВВС Словакии.

Предполагается, в частности, увеличение мощностей по складированию авиатоплива и ремонт взлетно-посадочных полос.

Обе авиабазы используют самолеты стран НАТО во время учений, проходящих в Словакии.

Отмечается также, что Братиславе и Вашингтону предстоит подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Напомним, в начале апреля госдепартамент США одобрил возможную продажу Словакии 14 истребителей F-16 на сумму 2,91 млрд долларов. Отмечалось, что Словакия стремится заменить свой воздушный флот, состоящий из 12 МиГ-29, и запросила покупку 14 новых истребителей. Братислава размышляет между приобретением американских F-16 и шведских JAS 35 Gripen.