Официальный курс евро снизился до 75,4 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банка России на пятницу, снизился на 68,34 копейки – до 75,4034 рубля, курс доллара уменьшился на 69,56 копейки – до 60,8583 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 69,01 копейки, составив 67,4036 рубля, следует из данных Банка России.