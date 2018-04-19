Япония выразила России протест из-за учений в районе Курил

Токио выразил Москве протест в связи с масштабными учениями авиации и кораблей Тихоокеанского флота, которые проходят в рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных на Курильских островах.

«Мы заявили протест по дипломатическим каналам, поскольку усиление военного (присутствия РФ) на четырех острова противоречит нашей позиции. Для решения этого вопроса в целом нам необходимо в первую очередь решить вопрос территориальной принадлежности этих островов», –заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, передает ТАСС.

В учениях принимают участие 2,5 тыс. человек, порядка 800 единиц техники. Особенностью маневров станет боевая стрельба по морским надводным целям и активное применение беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Кроме того, предстоит отработать оборону морского побережья в условиях действия сил специального назначения потенциального противника.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил. В декабре 2016 года между Россией и Японией была достигнута договоренность по рассмотрению возможности совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.