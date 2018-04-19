На мосту между Россией и Китаем установят автомобильный пункт пропуска

Автомобильный пункт пропуска будет установлен на строящемся трансграничном мосту между Россией и Китаем через реку Амур, сообщили в пресс-служба правительства Амурской области.

«Полномочный представитель президента России в ДВФО Юрий Трутнев поддержал губернатора Амурской области Александра Козлова в необходимости создания автомобильного пункта пропуска (на трансграничном переходе через реку Амур) и дал поручение Министерству транспорта в части ускорения процедур согласования всех необходимых российских и международных документов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Предполагается, что по автомобильному мосту сможет передвигаться легковой транспорт вместимостью до восьми человек.

Напомним, в 2016 году Россия и Китай начали строить мост через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.