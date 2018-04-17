Бабуины сбежали из исследовательского центра в Техасе

Несколько бабуинов, используя пластиковую бочку, сумели сбежать из исследовательского центра при Техасском биомедицинском научно-исследовательском центре.

Через несколько часов представители центра, расположенного в Сан-Антонио, дали пресс-релиз, в котором подробно описали произошедшие события. По их словам, бабуины использовали 55-галонную бочку (208 литров), которую подкатили к стене своего вольера, и затем перелезли через ограду. Бочка использовалась для кормежки бабуинов, передает Би-би-си.

Трое из них покинули свои клетки, а четвертый самостоятельно вернулся назад. В течение получаса всех троих беглецов удалось вернуть обратно в клетки. По словам Лизы Круз, заместителя вице-президента по связям с общественностью, ни один из сбежавших бабуинов не пострадал, а сами они не были задействованы ни в одном активном исследовании, и поэтому исключена возможность распространения какого-либо инфекционного заболевания.

Бабуины в количестве 1,1 тыс. особей расположены в Юго-западном национальном исследовательском центре приматов (SNPRC), одного из частей биомедицинского института в Сан-Антонио. В течение 35 лет они используются для проведения важнейших медицинских исследований.