Меркель захотела встретиться с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в скором времени надеется провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель сказала журналистам, что обязательно встретится с российским лидером «в обозримом времени, но даты пока нет», передает ТАСС.

Она уточнила, что планирует обсудить с Владимиром Путиным множество вопросов, «от Украины, газа до большой темы «Сирия».

Ранее во вторник Ангела Меркель и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили реализацию «Северного потока-2». Также президент России в разговоре с немецким канцлером резко осудил ракетный удар по Сирии.