Путин и Меркель обсудили реализацию «Северного потока – 2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили вопросы реализации проекта «Северный поток – 2».

«Проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта «Северный поток-2», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель увязала судьбу «Северного потока – 2» с украинским транзитом, без ясности по которому реализация проекта газопровода «невозможна». Об этом она заявила на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

В то же время глава правления украинской национальной акционерной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал строительство газопровода «Северный поток – 2», выразив надежду, что Россия никогда его не запустит.