Официальный курс евро опустился до 75,84 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 99,55 копейки – до 75,8448 рубля, курс доллара опустился на 1,134 рубля и составил 61,1454 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 1,0717 рубля, составив 67,7601 рубля, следует из данных Банка России.