Появились сведения о смене посла России в Сирии

Посла России в Сирии Александра Кинщака сменит нынешний российский диппредставитель в ОАЭ Александр Ефимов, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Кинщак при этом возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки в МИД России вместо Сергея Вершинина, назначенного замминистра иностранных дел, сообщают СМИ.

Ефимов был послом в ОАЭ с 16 апреля 2013 года. В 2004–2008 годах был советником-посланником посольства в Иордании, затем работал замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

Кинщак назначен послом в Сирии 22 декабря 2014 года.

«Фонтанка» также сообщает о смене посла. Отмечается, что Кинщак в МИДе считается специалистом по «горячим» точкам, а Ефимов, предполагает портал, должен будет продвигать экономические интересы России в Сирии.

По данным портала, указ о назначении нового посла в Сирии должен быть подписан к майским праздникам 2018 года.