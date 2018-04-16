Россию обвинили в оплате проституток для главы Международного союза биатлонистов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) 72-летний Андерс Бессеберг оказался в центре нового скандала; помимо взяток в обмен на сокрытие допинг-проб российских спортсменов, западные СМИ обвинили его с использовании интим-услуг якобы на российские деньги.

Как пишет немецкое издании Bild, предполагается, что российская делегация оплачивала Андерсу Бессебергу услуги девушек по вызову. В отмен на это президент IBU якобы должен был помочь при выборе российской Тюмени как места проведения ЧМ-2021 по биатлону.

Как сообщает издание со ссылкой на Всемирное анидопинговое агентство (ВАДА), для участия в голосовании в пользу Тюмени членам правления якобы IBU должно было поступить до 100 тыс. евро.

Также Бессеберга подозревают в получении взятки на сумму в 240 тыс. долларов в обмен на скрытие допинг-проб российских биатлонистов. По данным норвежских СМИ, с 2011 года президент IBU скрыл 65 случаев применения допинга россиянами.

Ранее Бессеберг заявил, что система применения допинга спортсменами в России существовала, и начиналась она с московской антидопинговой лаборатории и ее бывшего главы Григория Родченкова.

В декабре 2017 года Бессеберг сообщил, что исполком IBU решил ограничить Союз биатлонистов России (СБР) в правах в организации. Решение принято в связи с допинговыми нарушениями.