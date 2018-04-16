Американцы провели акции протеста против ударов по Сирии

На улицы американских городов вышли люди, выступившие против ракетных ударов западной коалиции по Сирии под надуманным предлогом.

Сотни человек вышли на улицы Окленда и Нью-Йорка с призывами остановить военную операцию Вашингтона. В руках протестующих баннеры с призывами к США «прекратить убийства в Сирии», надписями: «Война – хорошо для нескольких, плохо для большинства», «Нет американской войне в Сирии», «Люди – на первом месте, нет войне».

Видео митингов публикует RT.

Москва ранее заявила, что все аргументы, которые высказывались в поддержку применения силы против Сирии, были нулевыми с политической и правовой точки зрения.