Германию не пригласили участвовать в нанесении удара по Сирии

Германии не предлагали присоединиться к нанесению удара по Сирии, заявил официальный представитель кабмина страны Штеффен Зайберт.

«Не было запроса на привлечение Германии к военной акции», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости».

По его словам, позиция Берлина в данном вопросе в целом очевидна: Германия поддерживает тех, «кто возмущен новым применением химического оружия со стороны режима» президента Сирии Башара Асада.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет принимать участие в возможной военной акции западных стран в Сирии, но после атаки она заявила, что Германия поддерживает удар возглавляемой США международной коалиции по Сирии.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.