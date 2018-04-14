Меркель поддержала удар по Сирии

Германия поддерживает удар возглавляемой США международной коалиции по Сирии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Берлин приветствует действия американских, британских и французских союзников, удар по Сирии был необходимым и соразмерным», – приводит ее слова РИА «Новости».

Меркель сказала, что Германия намерена поддерживать все дипломатические усилия, направленные на противодействие эрозии конвенции о запрещении химоружия.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас в интервью еженедельнику Spiegel заявил, что военные методы могут быть использованы в некоторых ситуациях в качестве крайнего средства. Он отметил, что «использованию химоружия нужно положить конец, оно не может остаться без последствий».

При этом Маас заявил, что Германия не собирается участвовать в военной операции в Сирии, такое решение принято по согласованию с партнерами.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.