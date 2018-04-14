Меркель поддержала удар по Сирии

Взгляд
14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 11:52  |  vz.ru
Разделы

Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
Перейти а раздел…

Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...

Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?Идет в сенат. Дает показания. Что делает Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
      Подробности...

      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Генштаб оценил действия сирийской ПВО
          Названы цели ракетного удара США по СирииФранция опубликовала видео удара по Сирии (видео)Шойгу докладывает Путину оперативную обстановку в СириииАнтонов предупредил США о последствиях ракетного удара по Сирии
          В Сирии оценили ущерб от ракетного удара СШАОпубликовано фото сбитой в Сирии «американской ракеты»Сирия показала «Утро стойкости»Умер режиссер Милош Форман
          Франция пришла к выводу о «химатаке» в Сирии на основе постов в соцсетяхСтало известно, откуда Франция наносила удары по Сирии Верховный лидер Ирана в ярости прокомментировал удары Запада по САРШеф Пентагона не исключил продолжения ударов по Сирии

          Главная тема


          Освобождение Думы стало важнейшим успехом Асада

          результат 100%


          Минобороны: Все ракеты, выпущенные по аэродрому Думейр, сбиты сирийскими ПВО

          «воздух - поверхность»


          Американцы впервые опробовали на Сирии новейшие ракеты

          в конечном итоге


          Аналитик CNN: Дамаск воспримет результаты ракетного удара как победу

          катастрофа на балтике


          Одного из членов экипажа разбившегося Ка-29 спасла случайность

          большие последствия


          Самую стабильную в мире валюту стало лихорадить из-за санкций США против России

          «стало нормой»


          США и Британия вспомнили Россию при обосновании ударов по Сирии

          Центр под эгидой ИКАО


          Британцы извинились за проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне

          ответные меры


          Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

          Статья Суркова


          Александр Чаленко: Русские, должны бороться не с Западом, а за своё место на Западе

          «Странная война»


          Лев Пирогов: Будем дожидаться, чтоб «умные ракеты» Трампа покорили «весьма глупые-с»?

          Обстановка в Донбассе


          Денис Селезнев: Некоторые представляют ВСУ, как слаженную военную машину управляемую США

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?

          Меркель поддержала удар по Сирии

          14 апреля 2018, 11:23

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Германия поддерживает удар возглавляемой США международной коалиции по Сирии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

          «Берлин приветствует действия американских, британских и французских союзников, удар по Сирии был необходимым и соразмерным», – приводит ее слова РИА «Новости».

          Меркель сказала, что Германия намерена поддерживать все дипломатические усилия, направленные на противодействие эрозии конвенции о запрещении химоружия.

          В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас в интервью еженедельнику Spiegel заявил, что военные методы могут быть использованы в некоторых ситуациях в качестве крайнего средства. Он отметил, что «использованию химоружия нужно положить конец, оно не может остаться без последствий».

          При этом Маас заявил, что Германия не собирается участвовать в военной операции в Сирии, такое решение принято по согласованию с партнерами.

          Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............