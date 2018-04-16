В Париже посмеялись над двумя актами агрессии США

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер не нашел параллелей между вторжением США в Ирак в 2003 году, против которого тогда выступало руководство Франции, и ударами по Сирии в прошедшую субботу.

«Это смешное сравнение. Та ситуация имеет ничего общего с нынешней. Тогда со стороны Ирака не было никакой агрессии. И это был наш довод с Жаком Шираком (экс-президент Франции) и Домиником де Вильпеном (бывший министр иностранных дел и премьер-министр). Нет иракской агрессии, нет иракской угрозы: почему вы будете атаковать государство, которое вам не угрожает? Поэтому мы боролись с Жаком Шираком и Домиником де Вильпеном против войны», – передает РИА «Новости» слова Ле Мера в эфире радиостанции Europe 1.

По его словам, в нынешней ситуации все совершенно иначе.

«Есть агрессия, агрессия с использованием химического оружия против сирийского народа, есть агрессия в отношении одного из основных прав – международного права, которое запрещает использование химического оружия», – сказал Ле Мер.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон потребовал «консолидированного стремления» к тому, чтобы восстановить международный мирный процесс, который намечался в конце 2016 года.