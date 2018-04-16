Пожар на рынке в Нальчике локализован

Пожарным удалось локализовать огонь в горящих павильонах на Центральном рынке Нальчика на площади 3,2 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

«В 9:08 локализация пожара в Кабардино-Балкарии на рынке на площади 3200 кв. м», – передает источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел пожар на Центральном рынке Нальчика. Пожару присвоен третий - повышенный - ранг сложности.

Руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров сообщил, что загорелся второй павильон на рынке в Нальчике.

«Горит один павильон, и во втором верховой пожар: огонь перекинулся на кровлю», – сказал он.

Беров уточнил: информации о том, что пострадали люди, нет. К тушению привлечены 45 человек и девять единиц техники.

Сообщалось также, что сотрудники МЧС и полиции оттесняют людей от входов в рынок. Около него собрались несколько десятков человек - сотрудники торговых точек.

По словам очевидцев, пожар начался с павильона кондитерских изделий, потом перекинулся на мясной павильон.

Работу пожарных на рынке могут осложнять узкие проезды и проходы.

Спасатели сообщали также, что пожар на Центральном рынке Нальчика угрожает третьему павильону.

«Сейчас (пожарные) стараются не допустить этого», – сказал представитель центра пожаротушения.

На сайте регионального МЧС сообщалось, что возгорание в торговом павильоне на центральном рынке Нальчика охватило 2 тыс. кв. метров.

«По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одном из павильонов центрального рынка произошел пожар, площадь пожара составила около 2000 квадратных метров, личный состав оперативно приступил к тушению огня», – передает РИА «Новости» сообщение спасателей.



Напомним, в конце января 2018 года рынок «Садовод» в Москве горел дважды за неделю.