Назван новый исполнитель роли Терминатора

Режиссер Тим Миллер, снимающий новый фильм о Терминаторе, сообщил, кто заменит в этой роли Арнольда Шварценеггера.

Как заявил режиссер Тим Миллер, снимающий новый фильм о Терминаторе, новым исполнителем роли станет 35-летний американский актер Гэбриел Луна, известный по роли Призрачного гонщика из сериала «Агенты Щ.И.Т.», передает РИА «Новости».

В планах режиссера начать съемки фильма этим летом, премьера намечена на 22 ноября 2019 года. Сценарий фильма засекречен.

Напомним, 30 марта актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце. Первыми словами после пробуждения от наркоза Шварценеггера стали «Я вернулся».