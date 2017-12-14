Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце

Известный актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце.

70-летний Шварценеггер в четверг отправился в медицинский центр Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана, сообщает TMZ со ссылкой на источники. Операция была экспериментальная, и у актера начались осложнения.

Врачи оказались готовы к неудачной замене катетерного клапана и приняли решение о необходимости экстренной операции на открытом сердце. Шварценеггера оперировали на протяжении нескольких часов.

Актеру, бодибилдеру и политику не в первый раз проводят операцию на сердце. В 1997 году ему установили искусственный клапан. Тогда он говорил, что проблемы с сердцем врожденные и не имеют отношения к приему стероидов.