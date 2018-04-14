МЧС на графиках показало распространение в «Зимней вишне»

МЧС опубликовало исследование о расчетном времени, необходимом для эвакуации из горевшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово.

В сообщении на официальном сайте ведомства говорится, что посетители ТЦ самостоятельно могли выбраться из здания только в первые пять минут после возникновения пожара.

Сообщается, что моделирование ситуации было проведено Всероссийским ВНИИ противопожарной обороны.

В исследовании приведены характеристика объекта, сценарий развития пожара и математические модели расчетов распространения опасных факторов пожара.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, пострадали еще 52 человека. Возможными причинами называются неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог.