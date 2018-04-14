Легкомоторный самолет упал под Липецком, есть жертвы

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Липецкой области, сообщил источник в экстренных службах региона.

«В районе деревни Шаршки упал легкомоторный самолет, погибли оба человека, находившиеся на борту воздушного судна», – передает РИА «Новости» слова источника.

Обстоятельства крушения в данный момент выясняются



Официальный представитель УМВД по региону Наталья Маслакова подтвердила информацию о падении самолета.



«Пока могу сказать о том, что у нас в дежурной части зарегистрировано сообщение о падении легкомоторного самолета, Усманский район, село Шаршки. На место выехала оперативная группа, будут разбираться», – заявила она не уточнив сведения о погибших и пострадавших.

Тем временем представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что по факту падения самолета организована доследственная проверка.



В субботу в районе деревни Шаршки упал легкомоторный самолет, погибли оба человека, находившиеся на борту воздушного судна.



«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Липецкой области», – сказала она.



По ее словам, в настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 1 апреля легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в поле в Ставропольском крае. Самолет совершил вынужденную посадку в поле, в результате чего получил повреждения крыльев.