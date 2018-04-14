В Госдуме сравнили удар по Сирии с театральной постановкой

Удар возглавляемой американцами западной коалиции по Сирии напоминает театральную постановку, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Президент США выступает в СМИ о начале удара, все знают время удара и цели, Сирия заблаговременно эвакуировали всех и все из зоны удара», – написал Лебедев в Twitter.

Депутат отметил, что итогом западного удара по Сирии стало «ноль пострадавших и минимум ущерба».

В ночь на субботу американский президент Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар по Сирии должен стать грандиозным экзаменом для комплексов ПВО, расположенных в арабской республике.