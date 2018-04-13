В Госдуме предложили запретить McDonald's и Pepsi

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев предложил надзорным органам задуматься о том, чтобы убрать с российского рынка товары зарубежных компаний PepsiCo, McDonald’s и других.

«Я бы еще очень серьезно задумался о присутствии на российском рынке и соблюдении, с точки зрения в том числе, требований санитарно-эпидемиологических таких компаний, к которым было очень много претензий по качеству продукции. Это компании PepsiCo, сеть McDonald's и ряд других компаний, которые вносят не меньший ущерб, чем табачная продукция, здоровью наших граждан»,– цитирует РИА «Новости» Гутенева.

По его словам, Роспотребнадзору и другим органам надзора нужно «всерьез задуматься» над тем, чтобы продукция этих компаний исчезла с российского рынка. «С точки зрения влияния на здоровья наших граждан, конечно», – добавил депутат.

В июле 2017 года СМИ называли возможные ответные меры России на новые санкции США. Отмечалось, что проблемы в России могут начаться у McDonalds, компаний Coca-Cola и PepsiCo.