Эстония посадила в тюрьму попросившего политубежища россиянина

Суд в Эстонии назначил пять лет тюрьмы детскому тренеру из Пскова Михаилу Петрову после того, как он попросил политического убежища в балтийском государстве.

Суд наказал лишением свободы сроком на пять лет гражданина России Петрова за «действия ненасильственного характера, совершенные иностранцем и направленные против независимости, суверенитета или территориальной целостности Эстонской республики», сообщает Delfi. Приговор был вынесен 17 октября, однако известно о нем стало только сейчас.

По данным обвинения, Петров якобы сотрудничал с ФСБ с 1990-х годов, занимаясь сбором и передачей информации о зданиях, работниках, транспортных средствах эстонской полиции безопасности (КаПо), а также о людях, связанных с сотрудниками КаПо. В его задачу входило создание контактов с жителями Эстонии, развитие и поддержание этих контактов, сбор информации о людях и их круге общения, утверждается в СМИ.

В феврале стало известно, что эстонская полиция не удовлетворила ходатайство тренера по боевым искусствам Псковской детской школы искусств Михаила Петрова о предоставлении ему политического убежища, писал Postimees. О дальнейшей судьбе россиянина не сообщалось.

Петров эмигрировал в Эстонию и попросил местные власти о предоставлении убежища 22 июля 2017 года после детского конкурса антивоенного рисунка в Пскове. В видеоролике, попавшем в соцсети, показано, как Петров подвел группу детей младшего школьного возраста к каменной стене, попросив их нарисовать антивоенные рисунки. После этого к Петрову якобы начал проявлять интерес отдел по защите конституции ФСБ Псковской области.