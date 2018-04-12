Названа дата начала работы ОЗХО в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что ее эксперты приступят к работе в Сирии в субботу, 14 апреля.

«Группа экспертов из Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии находится на пути в Сирию и приступит к работе в субботу, 14 апреля», – цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дамаск выдал визы экспертам ОЗХО, направленным в Сирию для расследования якобы случившейся химической атаки в Думе. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.