Украинская писательница целый год молчала ради «мовы»

Украинская писательница Ирен Роздобудько рассказала о том, как в течение года молчала для того, чтобы потом говорить и писать на украинском языке.

«Я родилась в Донецке, семья у меня украинская, на все детские, школьные праздники я была в украинском костюме, в веночке, но разговаривали мы на русском, поэтому и стихи я начала писать на том языке. В конце 90-х годов издала два поэтических сборника, но их уже давно нет на рынке. У меня тогда еще не было самоидентификации, такая была среда, хотя я вам скажу, когда в 1988 году я переехала в Киев, то решила, что пока не выучу украинский язык, буду молчать», – рассказала Роздобудько, передает «Укринформ».

По словам писательницы, она молчала на протяжении года, а потом «заговорила и пошла работать в украинское издание». «Это был мой сознательный выбор, для меня было принципиально заговорить на украинском языке, а потом было принципиально писать на украинском языке», – заявила она.

Роздобудько также отметила, что не может однозначно сказать, должен ли «настоящий патриот» Украины говорить только на украинском языке. «Знаете, это серьезный вопрос, на него надо долго отвечать. Этой зимой я вместе с мужем в составе волонтерского поезда «Трухановская сечь» проехала 15 прифронтовых городков, мы там увидели таких патриотов, что дай Бог нам такими быть, и многие из них говорили на русском языке», – сказала писательница.

Она подчеркнула, что вопрос языка настолько остро поднимается на Украине для того, «чтобы отвлечь внимание от чего-то более важного».

Напомним, в конце февраля конституционный суд Украины признал не соответствующим законодательствустраны принятый в 2012 году закон «Об основах государственной языковой политики», который в 13 из 27 регионов страны предусматривал возможность официального использования русского языка. В 2014 году Верховная рада проголосовала за отмену языкового закона, но ее решение до настоящего момента не утвердили.