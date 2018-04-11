Кабмин ФРГ назначил нового ответственного по отношениям с Россией

Координатором правительства ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству станет социал-демократ Дирк Визе, который сменит на этом посту Гернота Эрлера, сообщил МИД Германии.

«Дирк Визе в будущем возглавит пост координатора по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства», – передает ТАСС сообщение МИД Германии.

Кроме того, назначен новый координатором германского правительства по трансатлантическим отношениям – им станет Петер Байер.

Напомним, в марте также был назначен новый глава МИД Германии – им стал Хайко Маас.