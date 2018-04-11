В МИД подтвердили риск прямого столкновения России и США в Сирии

Риск прямого военного столкновения между Россией и США на территории Сирии существует, он выше, чем до инцидента в сирийской Думе, сообщил источник в российском МИД.

«Естественно, он существует (высокий риск прямого военного столкновения с США). И он выше, чем был до 7 апреля», – сообщил источник РИА «Новости».

Говоря о возможных ответных шагах со стороны России в случае нанесения США удара по Сирии, он отметил, что «мы ориентируемся на слова (начальника генштаба РФ Валерия) Герасимова – если будет опасность для наших граждан, мы будем принимать меры воздействия».

Напомним, президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.

Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.