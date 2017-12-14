Британка отцепила свой нос в прямом эфире

Страдающая от аутоиммунного заболевания англичанка Джейн Хардман решила в прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year продемонстрировать последствия своего недуга, «отстегнув» нос от лица.

Хардман рассказала, что гранулематоз лишил ее «родного» носа, и врачи создали для нее косметический протез на магнитах; магнитные крепежи вживили в кости черепа, передает РИА «Новости».

Гранулематоз Вегенера является быстро прогрессирующим заболеванием, захватывающим мелкие и средние кровеносные сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии, с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов.