Опровергнуто бегство Асада из Сирии в Иран

Заявления СМИ о том, что президент Сирии Башар Асад с семьей якобы сбежали в Тегеран, не соответствуют действительности, сообщил источник.

О том, что Асад якобы покинул страну, заявил ряд ближневосточных СМИ. Источник РИА «Новости» сообщил, что «эти сообщения полностью не соответствуют правде».